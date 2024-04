Anklam: Großer Rettungseinsatz in Seniorenresidenz Stand: 07.04.2024 11:57 Uhr In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind Rettungskräfte seit dem Vormittag im Großeinsatz. In einem Seniorenheim war ein Feuer ausgebrochen.

Am Vormittag seien die Rettungskräfte alarmiert worden, dass es in einem Seniorenheim brennt, sagte ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. Daraufhin sind Feuerwehren und medizinische Hilfe ausgerückt. Beim Eintreffen der rund 100 Feuerwehrleute stand eine Wohnung bereits in Flammen.

Viele Senioren in Sicherheit, eine Person verletzt

Das Heim konnte evakuiert und viele Senioren in Sicherheit gebracht werden. Eine Person ist bei dem Feuer jedoch verletzt worden. Sieben weitere Menschen wurden vorsorglich in das Anklamer Krankenhaus gebracht. Kurz nach elf Uhr war das Feuer in der Wohnung gelöscht. Seitdem wird das Pflegeheim belüftet. Angaben zufolge stehen die Chancen gut, dass die Bewohner noch heute zurück in ihre Wohnungen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 07.04.2024 | 12:00 Uhr