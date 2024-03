Verein Demokratiebahnhof in Anklam darf den Garten nicht nutzen

Stand: 20.03.2024 13:16 Uhr

Der Verein Demokratiebahnhof in Anklam darf nun auch den Garten am alten Bahnhofsgebäude nicht mehr nutzen. Das hat die städtische Wohnungsgesellschaft GWA als Eigentümerin entschieden. Am Donnerstag gab es in diesem Zusammenhang einen Polizeieinsatz.