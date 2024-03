Grüne kritisieren das Aus für den Anklamer "Demokratiebahnhof" Stand: 07.03.2024 13:51 Uhr Die Schließung des "Demokratiebahnhofs" in Anklam hat Empörung ausgelöst. Die Landtagsfraktion der Grünen nannte das Vorgehen des Landkreises Vorpommern-Greifswald gegen das Jugend- und Kulturzentrum "ungeheuerlich".

Die Grünen im Landtag haben die Versiegelung des "Demokratiebahnhofs" in Anklam kritisiert. Das Jugend- und Kulturzentrum unangekündigt zu versiegeln und so die Jugendlichen kurzerhand auf die Straße zu setzen, gleiche einer "moralischen Bankrotterklärung", sagte die Abgeordnete Constanze Oehlrich am Donnerstag. Die Nutzung komplett zu untersagen, sei überzogen. Es sei absurd, eine angebliche Gefahr für Leib und Leben vorzuschieben, um die Räume, die das Jugendzentrum nutze, alternativlos zu schließen.

Bei Verstößen drohen hohe Strafen

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat den "Demokratiebahnhof" am Mittwoch versiegelt. Bereits im Februar hatte der Landkreis der städtischen Wohnungsgesellschaft, der das Gebäude gehört und die Räume an den Verein "Demokratiebahnhof" vermietet, die Nutzung wegen erheblicher Baumängel untersagt. Dadurch kommt der Verein nicht mehr in das als Hauptquartier genutzte Gebäude. Bei Verstößen drohen hohe Strafen von bis zu 20.000 Euro. Der Verein "Demokratiebahnhof" lässt von seinem Anwalt nun eine einstweilige Verfügung dagegen prüfen.

Zwei Objekte als Alternative zur Auswahl

Parallel bemüht sich die Wohnungsgesellschaft weiter um ein Ausweichquartier für den Verein. Zwei Objekte stehen momentan zur Auswahl. Ziel aller Beteiligten bleibt jedoch, dass die Jugendarbeit wieder im Bahnhof stattfinden kann. Dazu bräuchte es aber mindestens 100.000 Euro - damit zumindest ein Teil des Bahnhofsgebäudes saniert werden kann. Nach Angaben der Wohnungsgesellschaft hat der Landkreis die Nutzung des Gebäudes bereits im Januar wegen Mängeln beim Brandschutz und der Elektrik untersagt. Die Kosten für eine Sanierung werden insgesamt auf 4,5 Millionen Euro geschätzt.

Zehn Jahre Sozialarbeit und kulturelle Veranstaltungen

Den "Demokratiebahnhof" gibt es in Anklam seit knapp zehn Jahren. Dort entscheiden die Jugendlichen selbst über das Angebot, das mehrmals ausgezeichnet wurde. Das Konzept zog auch Prominenz in den alten Bahnhof. 2016 besuchten Rapper Marteria und Frontmann Campino von den Toten Hosen den Verein. Ein Jahr später schaute der damalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vorbei. Weitere Politiker lobten die Einrichtung bei medienwirksamen Besuchen - darunter Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Weitere Informationen Neue Hoffnung für "Demokratiebahnhof" in Anklam Kurz vor Ablauf des Mietvertrags beteiligt sich das Land an Gesprächen zur Rettung des Projekts. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.03.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald