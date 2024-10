Anklage wegen Totschlags nach Leichenfund in Neustrelitz Stand: 02.10.2024 15:04 Uhr Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat Anklage gegen einen 37-jährigen Deutschen erhoben. Er soll im Mai mehrfach auf eine 63-jährige Frau eingetreten und mit einem Messer eingestochen haben. Er muss sich nun wegen Totschlags verantworten.

Die Polizei hatte die Frau im Mai leblos in ihrer Wohnung in Neustrelitz gefunden. Die Beamten suchten im Stadtgebiet Am Sandberg nach einem gestohlenen Fahrrad. Dabei schauten sie durch ein Fenster und entdeckten die Frau durch Zufall. Sie war ihren Verletzungen erlegen.

Verdächtiger lief zuvor randalierend durch Neustrelitz

In Verdacht geriet ein 37-jähriger Deutscher. Er hatte in Neustrelitz betrunken bereits mehrere Menschen beschimpft und körperlich attackiert. Der Polizei war der Mann zudem einschlägig bekannt. Der Tatverdächtige und das Opfer sollen sich gekannt haben. Er ist in eine psychiatrische Haftanstalt gekommen. Das mögliche Motiv der Tat ist noch unklar. Nun muss er sich vor dem Neubrandenburger Landgericht wegen Totschlags verantworten.

