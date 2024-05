Stand: 30.05.2024 08:33 Uhr Neustrelitz: Festnahme nach Fund einer Frauenleiche

In Neustrelitz ist Mittwochabend eine tote Frau in ihrer Wohnung gefunden worden. Polizisten hatten sie zufällig auf der Suche nach einem gestohlenen Fahrrad entdeckt. Die 63-jährige erlag offenbar ihren Verletzungen nach einem Angriff, teilt die Polizei mit. Inzwischen gibt es einen dringenden Tatverdacht gegen einen 37 Jahre alten Deutschen, der die Frau kannte. Er ist in Polizeigewahrsam. Im Stadtzenrum von Neustrelitz hatte er zuvor unter Alkohol Passanten beleidigt und angefallen.

Weitere Informationen Neustrelitz: Tote Frau in Wohnung entdeckt

