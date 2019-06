Stand: 13.06.2019 16:05 Uhr

Anklage gegen Leonies Stiefvater wegen Mordes

Die Ermittlungen im Fall der Anfang des Jahres gewaltsam zu Tode gekommen Leonie aus Torgelow stehen vor dem Abschluss. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird der Stiefvater des Mädchens wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt.

Anklage auch gegen Mutter von Leonie

Leonies Mutter soll sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben, da sie die Tat mit zugelassen habe. Sie befindet sich mit ihrem jüngsten Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg arbeite zur Zeit an beiden Anklageschriften, bestätigte Oberstaatsanwältin Beatrix Heuer. Wann die Anklageschriften fertig seien, konnte Heuer nicht sagen.

Vorwurf: Mord durch Unterlassen

Leonies 28-jähriger Stiefvater sitzt bereits seit fünf Monaten in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Stieftochter erst misshandelt und danach nicht rechtzeitig medizinische Hilfe geholt zu haben. Leonie wurde am 12. Januar dieses Jahres von Rettungssanitätern tot in der elterlichen Wohnung in Torgelow aufgefunden. Ihr Stiefvater hatte daraufhin erklärt, die Sechsjährige sei die Treppe hinunter gefallen. Die Ermittlungen hätten aber ergeben, dass die Verletzungen des Mädchens nicht zu einem Treppensturz passen, so die Staatsanwaltschaft. Leonies Stiefvater bestreitet die Vorwürfe.

