Angespannte Lage auf Intensivstationen in MV Stand: 27.04.2021 19:30 Uhr In Teilen von Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage auf den Intensivstationen angespannt. Im Notfall können die Intensivbetten aber noch aufgestockt werden.

Die Situation auf den Intensivstationen im Land ist deutlich angespannt. Die Kliniken im Landkreis Ludwigslust-Parchim beispielsweise haben ihre Kapazitäten zurzeit fast vollkommen ausgeschöpft. Von den 120 Intensivbetten im Kreis Ludwigslust-Parchim sind laut Intensivregister aktuell nur neun frei.

Freie Betten unter anderem in Schwerin und Rostock

Auch in anderen Teilen des Landes ist die Lage angespannt: Das Dietrich-Bonnhöfer-Klinikum Neubrandenburg ist nach eigenen Angaben an der "kritischen Grenze" - sowohl bei der Behandlung von Beatmungs- als auch bei Nicht-Beatmungs-Patienten. Es gebe, wie in vielen Häusern, zu wenig ärztliches und pflegerisches Personal. Noch einige freie Intensivbetten melden hingegen unter anderem die Güstrower KMG Klinik, die Helios Kliniken Stralsund und Schwerin und das Klinikum Waren - genauso wie die Rostocker Universitätsmedizin und die Südstadtklinik.

Intensivbetten können aufgebaut werden

Im ganzen Land sind laut Intensivregister aktuell 72 Intensivbetten frei, 28 davon spezialisiert auf Covid-Patienten. Im Notfall könnten noch mehr als 200 weitere Intensivbetten im Land aufgebaut werden.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: So viele Neuinfektionen wie noch nie in MV Allein 80 der heute bestätigten 585 Neuinfektionen sind auf einen Ausbruch bei einem Unternehmen in Lübtheen zurückzuführen. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.04.2021 | 19:30 Uhr