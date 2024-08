Alkoholisierter Radfahrer gerät unter die Usedomer Bäderbahn Stand: 07.08.2024 07:51 Uhr In Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstagabend ein Radfahrer unter einen Triebwagen der Usedomer Bäderbahn geraten und dabei schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann stark alkoholisiert.

In Karlsbad (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein Mann mit seinem Rad ins Straucheln geraten und am Bahnsteig ins Gleisbett der Usedomer Bäderbahn gefallen. Dabei geriet er unter den Triebwagen der Bahn, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie die Bundespolizei mitteilt. Dabei hatte der 59-Jährige Radfahrer noch Glück im Unglück.

59-Jähriger war stark alkoholisiert

Nach dem Unfall sei der Mann ansprechbar gewesen und wurde mit einer Oberschenkelfraktur und Quetschungen ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen, wo er intensivmedizinisch behandelt werden musste. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 59-Jährige mit einem Wert von 3,03 Promille stark alkoholisiert war. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Derzeit ist der Mann allerdings noch nicht vernehmungsfähig. Die rund 80 Reisenden im Zug blieben unverletzt, das Zugpersonal der UBB wurde ausgewechselt.

