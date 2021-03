"Aidaperla" legt in Las Palmas ab Stand: 20.03.2021 09:24 Uhr Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises, die ihren Sitz in Rostock hat, startet heute in die Reisesaison. Für die "Aidaperla" heiße es in Las Palmas auf Gran Canaria: "Leinen los".

Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises wagt einen Neustart nach langer Corona-Pause. Die "Aidaperla" soll um 22.00 Uhr in Las Palmas auf Gran Canaria ablegen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Es ist der dritte Versuch, nach dem coronabedingten Lockdown im März vor einem Jahr wieder Reisen anzubieten. Im Oktober 2020 hatte die Reederei versucht, mit Zielen in Italien wieder ins Geschäft zu starten, im Dezember noch einmal mit Reisen um die Kanarischen Inseln. In beiden Fällen waren die Versuche nach kurzer Zeit wieder eingestellt worden. Auch für den aktuellen Neustart muss es ein Corona-Management geben. So sind Landgänge nur in begleiteten Gruppen möglich, die Zahl der Passagiere liegt nach Auskunft des AIDA-Sprechers deutlich unter der Auslastungsgrenze der "Aidaperla" und an Bord kommt nur, wer bei Reiseantritt negativ getestet wurde.

MV und Hamburg bürgen

AIDAs Mutterkonzern Carnival hat allein im letzten Quartal 2020 nach eigenen Angaben einen Verlust von 1,8 Milliarden Euro erlitten. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben Bürgschaften zugesagt. Damit erhält die Reederei die Chance, im Bedarfsfall aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds Geld zu erhalten. AIDA hat angekündigt, gegebenenfalls 400.000 Euro in Anspruch zu nehmen.

