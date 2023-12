Stand: 10.12.2023 10:12 Uhr Ahrenshagen-Daskow: Hoher Schaden nach Carport-Brand

Bei einem Brand eines Autos und eines Carports ist in Ahrenshagen-Daskow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die danebenliegende Doppelhaushälfte verhindern. Das Carport wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, am Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt des Autos als Brandursache aus.

