AfD Mecklenburg-Vorpommerns wählt auf Parteitag neuen Vorstand Stand: 04.11.2023 06:45 Uhr Die Landes-AfD trifft sich heute zu einem Parteitag in Neubrandenburg. Im Mittelpunkt steht die Neuwahl der Führungsspitze. Frauen spielen dort weiterhin keine Rolle.

Das Duo der beiden Co-Vorsitzenden der AfD in Mecklenburg-Vorpommern tritt wieder an. Der Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm, der mit einer kurzen Unterbrechung seit zehn Jahren an der Spitze der Landespartei steht, bewirbt sich erneut. Auch der Landtagsabgeordnete Enrico Schult, einziger AfD-Parlamentarier mit Direktmandat, will wieder an die Spitze. Mögliche Gegenkandidaten zur Doppelspitze haben sich bisher nicht gemeldet. Der aktuell siebenköpfige Vorstand ist eine reine Männerveranstaltung - Frauen sind im Führungsgremium der Landes-AfD nicht vertreten. Dabei dürfte es auch bleiben. Weibliche Kandidaten treten in Neubrandenburg bisher nicht an.

Vorstandsmänner zwischen 35 und 55 Jahren

Neu in den Landesvorstand will der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Thore Stein. Als neuer Schatzmeister bewirbt sich der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Martin Schmidt. Fraktionschef Nikolaus Kramer kandidiert als Beisitzer ebenso erneut wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Enrico Komning. Falls sie gewählt werden, dann wird die AfD ausschließlich von Männern im Alter von 35 bis 55 Jahren geführt.

Indirekter Apell an die CDU

Inhaltlich geht es beim Parteitag in Neubrandenburg um einen sogenannten Aufruf zur Kommunalwahl im Juni 2024. Die AfD formuliert darin auf einer knappen Seite ihren Anspruch auf Mitgestaltung in den Kommunalparlamenten. Indirekt ruft der Landesvorstand die CDU zu Koalitionen auf, ohne die Partei beim Namen zu nennen. Für ideologische Blockadehaltungen und taktische Mätzchen sei keine Zeit mehr, heißt es in dem Papier. "Unser Appell lautet: Reißt die Brandmauern ein!" Der Parteitag will außerdem über einen Antrag beraten, mehr Geld als bisher geplant in den Kommunalwahlkampf zu stecken, unter anderem sollen demnach 50.000 Euro für ein "Parteimobil" ausgegeben werden.

Konkurrenz durch Wagenknecht

Der Parteitag ist erneut als Mitgliederparteitag vorgesehen. Delegierte aus den Kreisverbänden gibt es bisher nicht. Die sind erst vorgesehen, wenn der Landesverband mehr als 1.000 Mitglieder zählt. Nach eigenen Angaben hat die Partei diese Zahl demnächst erreicht. In neuesten Umfragen steht die AfD in der Wählergunst in Mecklenburg-Vorpommern bei 32 Prozent. Sie wäre damit vor der regierenden SPD stärkste politische Kraft im Nordosten. Nach Angaben von Meinungsforschern könnte die angekündigte Parteigründung der Ex-Linken-Politikern Sahra Wagenknecht allerdings Zustimmung kosten. Viele AfD-Anhänger sympathisieren mit einer Wagenknecht-Partei.

Signale ins rechtsextreme Lager

Zuletzt haben führende Landespolitiker der AfD, die Mecklenburg-Vorpommern anders als in anderen Bundesländern nicht im Verfassungsschutz-Bericht auftaucht, deutliche Signale ins rechtsextreme Lager gesendet. Holm marschierte bei einer Demonstration durch Erfurt an der Seite des rechtsextremen Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke, AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer veröffentlichte mit dem Rechtsextremen Martin Sellner einen Podcast über den "Regime Change von rechts" - im Plauderton besprachen beide die Möglichkeiten eines "Systemwechsels".

