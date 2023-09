Stand: 12.09.2023 16:41 Uhr A24 bei Neustadt-Glewe: Sperrungen nach Unfall durch Starkregen

Bei einem Unfall auf der A24 bei Neustadt-Glewe ist heute Morgen ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der 58-Jährige mit seinem Auto bei Starkregen plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaunpfahl. Er wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dafür musste die A24 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die rechte Fahrspur konnte bis zur Bergung des demolierten Autos am Mittag nicht befahren werden.

