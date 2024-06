A24: Mehrere Menschen nach Busunfall im Krankenhaus Stand: 28.06.2024 08:08 Uhr Am Freitagmorgen ist ein Bus mit 59 Reisenden bei Neustadt-Glewe von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. 16 Reisende wurden verletzt, sieben mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einem Busunfall am Freitagmorgen auf der A24 ist ein mit 59 Personen besetzter Bus nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke und einem Verkehrsschild kollidiert. Die Scheiben des Busses sind auf der linken Seite gesplittert, wodurch die Reisenden vor allem im Gesicht verletzt wurden, sagte ein Polizeisprecher.

16 Reisende wurden verletzt, sieben im Krankenhaus behandelt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind 16 Reisende verletzt worden. Sieben von ihnen wurden ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht, der Rest wurde vor Ort behandelt. Wie viele von ihnen schwer verletzt wurden sei noch nicht bekannt. Die Fahrgäste wurden auf einen Autohof gebracht und können von dort aus die Reise in einem Ersatzbus fortsetzen.

Über 100.000 Euro Schaden

Durch den Unfall war die Autobahn auf Höhe Blievenstorf bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Richtung Hamburg für rund drei Stunden voll gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn größtenteils wieder frei. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind im Einsatz. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten werden einige Zeit dauern, so der Sprecher weiter. "Ich kann jetzt noch nicht sagen, inwiefern der Bus fahrbereit ist und weggefahren werden kann oder ob der tatsächlich komplett geborgen werden muss", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht bekannt.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels war die Rede von neun Menschen, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach aktuellen Angaben des Rettungsdienstes waren es sieben. Wir haben die entsprechenden Passagen korrigiert.

