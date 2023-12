Stand: 28.12.2023 05:30 Uhr A20 bei Sanitz: 34-Jähriger schwer verletzt

Auf der A20 bei Sanitz (Lankreis Rostock) ist am Abend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er war aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Dabei wurde der 34-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Zunächst kümmerten sich Ersthelfer um den Verletzten, Feuerwehrleute konnten den Mann dann aus dem Wrack befreien. Anschließend wurde er in das Uniklinikum in Rostock gebracht. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stettin zeitweise voll gesperrt.

