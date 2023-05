Stand: 16.05.2023 18:05 Uhr A20 bei Pasewalk: Vollsperrung am Mittwochvormittag

Die A20 wird am Mittwochvormittag (17. Mai) zwischen den Abfahrten Pasewalk-Süd und Prenzlau-Ost in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind laut Autobahngesellschaft Nordost Arbeiten an einer Freileitung. Die Sperrung erfolgt voraussichtlich in der Zeit von 9 bis etwa 12 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert.

