Stand: 13.11.2023 07:45 Uhr A20: Unfall und Sperrung zwischen Grevesmühlen und Schönberg

Die A20 Richtung Lübeck musste am Montagmorgen nach einem Unfall zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei war ein Autofahrer in die Leitplanke geprallt, weil er wegen des Bremsmanövers eines vorausfahrenden Fahrzeugs auswich. Auch ein nachfolgender Transporter wollte der Situation ausweichen und prallte in die Leitplanke auf der rechten Seite. Bei dem Unfall sind vier Personen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser nach Lübeck und Wismar gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Sperrung der A20 konnte gegen 7.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

