A20-Raser: Polizei sucht Zeugen

Nach dem mutmaßlich illegalen Autorennen auf der Autobahn 20 sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten sind insbesondere an Foto- und Videoaufnahmen vom Freitag interessiert, die auf der A20 Richtung Stettin entstanden sind. Insgesamt wurden an der A20-Raststätte Fuchsberg zwischen Wismar und Rostock 122 hochmotorisierte Wagen gestoppt, die an dem mutmaßlichen Autorennen teilgenommen haben sollen. Gegen die Fahrer wird wegen des Vorwurfs eines verbotenen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Mutmaßliche A20-Raser wieder auf der Piste

Ab Freitagmittag durften die Fahrer mit ihren Sportwagen nach und nach die Reise fortsetzen - allerdings nur in kleinen Gruppen von vier Autos und zeitlich getrennt. So wollte die Polizei verhindern, dass die Teilnehmer der "Eurorally" - so der Name der Veranstaltung - gleich wieder um die Wette rasen. Die Fahrer verließen die Autobahn in Richtung Polen.

Losgefahren - und gleich wieder kontrolliert

Gleich nachdem sich gegen 13.30 Uhr die ersten Autos in Bewegung gesetzt hatten, waren einige erneut von der Polizei gestoppt und kontrolliert worden - wegen möglicherweise nicht zugelassener Tuning-Teile und Alkoholkonsum, wie es hieß. Kurz zuvor hatten Polizeibeamte die Gruppe der Tour-Teilnehmer auf dem Parkplatz der Raststätte um sich versammelt und die Kennzeichen jener Autos aufgerufen, die weiterfahren durften. Den Fahrern wurden die Fahrzeugschlüssel ausgehändigt.

Einige Fahrzeuge abgeschleppt

Nach den Kontrollen am Donnerstag sollen einige der Fahrzeuge abgeschleppt worden sein. Zu Zwischenfällen sei es nicht gekommen, die Fahrer hätten sich "sehr kooperativ" verhalten, so die Polizei. Einige orderten am Donnerstagabend Taxis und übernachteten in Rostocker Hotels, andere blieben vor Ort. Die große Gruppe wollte an der Raststätte am Donnerstagnachmittag eigentlich nur einen kurzen Halt machen, tanken und etwas zu Essen mitnehmen, sagte ein norwegischer Fahrt-Teilnehmer NDR 1 Radio MV. Dann aber sei die Polizei gekommen und habe die Autoschlüssel eingezogen.

Kritik an Maßnahmen der Polizei

Viele Teilnehmer kritisierten die Polizei: Erst sei ihnen gesagt worden, ein Bus würde sie zu den Hotels bringen, dann doch nicht. Auch habe es erst geheißen, sie dürften am Freitagmorgen weiterfahren, dann aber doch erst am Mittag. In Norwegen sei bereits ein Anwalt eingeschaltet worden, der die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes prüfe, sagte einer der Norweger: "Wie wir hier behandelt worden sind, ist überhaupt nicht richtig und nicht erlaubt."

Polizeisprecher: Große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer

Viele Sportwagen hätten sich auf der Autobahn ein Rennen geliefert und seien gefährlich riskant gefahren, entgegnete der Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock, Stefan Baudler: "Uns war wichtig, die Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer zu unterbinden." Deshalb sei die Weiterfahrt verboten und die Fahrzeuge sichergestellt worden.

Rallye von Oslo nach Prag

Laut Polizei beteiligten sich unter anderem Luxus-Sportwagen der Marken Porsche, Lamborghini und Ferrari an der Tour. Die Fahrer aus Skandinavien nehmen nach eigener Aussage an einer Fahrt für "Auto-Enthusiasten" von Oslo nach Prag teil. Nachdem sie auf der A20 mit teilweise 250 Kilometer pro Stunde unterwegs waren, waren sie am Donnerstagnachmittag von der Polizei gestoppt worden.

