A14: Polizei kontrolliert zwei Busse auf Rastplatz Pröbbower See

Die Bereitschaftspolizei hat auf dem Rastplatz Pröbbower See (Landkreis Nordwestmecklenburg) an der A14 am frühen Samstagabend zwei mit 60 Menschen besetzte Reisebusse aus dem Verkehr gezogen. Ein Wasserwerfer der Polizei beleuchtete den Parkplatz. Die Businsassen hatten mutmaßlich an einer unangemeldeten Demo vor dem Schweriner Innenministerium teilgenommen und waren auf dem Weg nach Rostock. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Gegenstände wie Messer, Teleskopschlagstöcke und Pfefferspray sicher. Die Menschen wollten nach Polizeiangaben zu einer angemeldeten Demo des Bündnisses "Bunt statt Braun" in der Hansestadt. Wegen des möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und weitere strafbare Handlungen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

