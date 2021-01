Stand: 06.01.2021 10:57 Uhr A11: Mann mit Drogen zu Fuß auf Autobahn unterwegs

Bundespolizisten haben am Dienstag auf der A11 einen 28-jährigen Polen festgenommen, der zu Fuß in Richtung Berlin unterwegs war. Weil er sich nicht ausweisen und auch keine Angaben zum Reiseziel machen wollte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten einen in der Jacke eingenähten Beutel mit mehr als 470 Gramm Amphetaminen. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Der Pole wurde in ein Gefängnis gebracht. | 06.01.2021 10:56

