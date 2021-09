83-jähriger Pilzsammler löst Hubschraubereinsatz aus Stand: 30.09.2021 06:47 Uhr Per Hubschrauber hat die Polizei im Landkreis Rostock nach einem Vermissten gesucht. Der 83-Jährige hatte sich auf der Suche nach Pilzen im Wald verlaufen.

Bei Krakow am See (Landkreis Rostock) hat ein 83-Jähriger eine große Suchaktion der Polizei ausgelöst - auch ein Hubschrauber war dabei am Mittwochabend im Einsatz. Der Mann hatte sich beim Pilzesammeln in einem Wald verlaufen: Nachdem er stundenlang versucht hatte, sein Auto wiederzufinden, rief er schließlich mit dem Handy seine Frau an, die dann die Polizei informierte.

Suche mit Handyortung und Hubschrauber

Per Handy-Ortung konnte der Standort des Mannes bestimmt werden. Ein Polizeihubschrauber flog dort hin und fand den 83-Jährigen in der Nähe der ermittelten Koordinaten. Die Hubschrauberbesatzung lotste Einsatzkräfte am Boden zum Standort des Pilzsammlers. Bis auf eine leichte Unterkühlung ging es ihm gut.

