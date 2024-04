700 neue Stellen für die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 10.04.2024 18:57 Uhr Die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern sollen in den kommenden Jahren 700 zusätzliche Personalstellen bekommen. Das sieht ein Vertrag zwischen dem Land, den Kommunen und den Kita-Trägern vor.

In den kommenden zwei Jahren sollen die Kitas in Mecklenburg-Vorpommern mit mehr Personal ausgestattet werden. Das sieht der Landesrahmenvertrag für die Kindertagesförderung vor, den Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch in Schwerin vorgestellt hat. Oldenburg kündigte dabei die Einstellung von 700 neuen Erzieherinnen und Erziehern an. Das entspreche durchschnittlich einer Stelle pro Einrichtung.

Gleiche Verhältnisse angestrebt

Der Landesrahmenvertrag soll gleiche Verhältnisse bei der Kindertagesförderung im ganzen Land sicherstellen. Dazu gehören ein einheitlicher Personalschlüssel, weniger Bürokratie und bessere Ausbildungsbedingungen. Vor allem in Vorpommern gibt es Nachholbedarf bei Stellen für Erzieherinnen und Erzieher.

Zwölf Jahre um Vertrag gerungen

Zwölf Jahre lang wurde um den Vertrag gerungen, mehrere Schlichtungsversuche blieben erfolglos. Nun haben sich das Bildungsministerium, die Kommunen und die Wohlfahrtverbände auf einheitliche Regelungen geeinigt. Die Mehrkosten dafür werden insgesamt 70 bis 80 Millionen Euro pro Jahr betragen.

