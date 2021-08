Vier Millionen Euro Schaden durch Erntebrände Stand: 09.08.2021 10:59 Uhr Gut einen Monat nach Dreschbeginn ist etwa die Hälfte des Getreides im Nordosten eingefahren. Und obwohl es kühler geworden ist, kam es auch an diesem Wochenende wieder zu Erntebränden. Der Schaden geht landesweit inzwischen in die Millionen.

Die Polizei gibt die Höhe der Schäden mit knapp vier Millionen Euro an. Zuletzt hat es auf einem zehn Hektar großen Stoppelfeld in der Nähe von Kransdorf, im Süden von Rügen, gebrannt. Dort hatte sich das Feuer dann auf ein Weizenfeld ausgebreitet und so das Getreide auf fünf Hektar Acker vernichtet. Etwa 90 Feuerwehrleute, die aus der gesamten Region zusammengezogen wurden, konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Schaden: rund 10.000 Euro. Momentan steht der Verdacht der Brandstiftung im Raum, denn zu dieser Zeit liefen dort keine Erntearbeiten.

Brennender Mähdrescher

Auch auf einem Acker nahe Seltz bei Burow - in der Nähe von Altentreptow - ist ein Mähdrescher ausgebrannt. Hier konnten die Feuerwehren aber verhindern, dass sich die Flammen auf das Weizenfeld ausgebreitet haben.

