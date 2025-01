19 Autos auf Hotelparkplatz beschädigt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Stand: 03.01.2025 06:20 Uhr Durch Zeugenhinweise fanden Polizisten einen 29-Jährigen, der die 19 Autos beschädigt haben soll, und nahmen ihn vorläufig fest. Der Schaden liegt nach einer Schätzung der Polizei bei 120.000 Euro.

Böses Erwachen für Gäste eines Familienhotels in Trassenheide auf Usedom: Vier Autos sind am Donnerstagabend auf dem Parkplatz des Hotels in Flammen aufgegangen, an 15 weiteren Wagen wurde der Lack zerkratzt. Der Schaden liegt nach einer Schätzung der Polizei bei 120.000 Euro.

Hinweise führten Polizei zum Tatverdächtigen

Am Donnerstag beobachteten Zeugen den 29-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er sich an den Autos zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann durch Hinweise am Bahnhof von Trassenheide vorläufig festnahm. Zu den Beweggründen konnte die Polizisten bis jetzt keine Auskunft geben. Derzeit werden Zeugen befragt und die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Brandbekämpfung kam die Freiwilligen Feuerwehren aus Trassenheide, Bannemin und Karlshagen mit insgesamt 35 Kräften zum Einsatz.

