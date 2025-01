Autos auf Hotelparkplatz angezündet: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Stand: 03.01.2025 14:55 Uhr Vor einem Hotel in Trassenheide auf Usedom sind am Donnerstag vier Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei nahm inzwischen den mutmaßlichen Täter fest.

In Trassenheide auf Usedom hat vermutlich ein 29-jähriger Mann am Donnerstagabend auf einem Hotelparkplatz vier Autos in Brand gesteckt und an 15 weiteren den Lack zerkratzt. Dank eines Zeugenhinweises nahm die Polizei den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Der Schaden liegt nach einer Schätzung der Polizei bei 120.000 Euro. Es handele sich um ein "privates Motiv", teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgerichts Greifswald Haftbefehl.

Hinweise führten Polizei zum Tatverdächtigen

Zeugen hatten den 29-Jährigen beobachtet, wie er sich an den Autos zu schaffen machte. Sie alarmierten die Polizei, die den Mann noch am Abend am Bahnhof von Trassenheide vorläufig festnahm. Zur Brandbekämpfung kam die Freiwilligen Feuerwehren aus Trassenheide, Bannemin und Karlshagen mit 35 Kräften zum Einsatz.

