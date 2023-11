13 Boxer aus MV bei den 100. Deutschen Meisterschaften in Schwerin Stand: 29.11.2023 13:02 Uhr Die 100. Ausgabe der Deutschen Meisterschaften im Boxen haben heute in Schwerin begonnen. In der Palmberg-Arena gehen etwa 200 Boxerinnen und Boxer an den Start. Die ersten Kämpfe laufen ab 15 Uhr.

In der Schweriner Palmberg-Arena kämpfen von heute an 200 Boxerinnen und Boxer um die 100. Deutsche Meisterschaft. Qualifiziert haben sich die jeweils besten Boxsportler der Landesverbände - sie kämpfen bis Sonnabend im Turniermodus gegeneinander. Heute starten die Achtelfinalkämpfe. Am Freitag kämpfen die Frauen um Gold. Am Sonnabend sind dann die Finalbegegnungen der Männer. Schirmherr der Jubiläumsausgabe der Deutschen Meisterschaften ist der frühere Olympiasieger und Weltmeister Henry Maske.

BC Traktor Schwerin: Veranstalter und Favorit

Bei der Jubiläumsausgabe treten drei Frauen und zehn Männer aus Mecklenburg-Vorpommern an, alle für den BC Traktor Schwerin. Im vergangenen Jahr hat das Land die meisten Goldmedaillen geholt - Box-Landestrainer Ralf Bünger möchte das in diesem Jahr wiederholen und hat seine Boxer dazu auf die Gegner aus den anderen Landesverbänden eingestellt. "Die Namen sind bekannt, man weiß wer boxt und ein Teil von denen hat auch schon gegeneinander geboxt in der Bundesliga", so Bünger gegenüber NDR 1 Radio MV. "Also die Stärken von den Boxern kennt man dann. Und am ersten Tag, wenn jeder geboxt hat, weiß dann auch wieder jeder, was los ist", ergänzt der erfahrene Trainer. Erst im Sommer dieses Jahres haben die Boxer aus Schwerin sich zum vierten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gesichert.

