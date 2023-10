Henry Maske in Schwerin: Vorfreude auf Box-Meisterschaft in MV Stand: 06.10.2023 14:50 Uhr Der Boxclub Traktor Schwerin hatte am Freitag hohen Besuch: Ex-Boxweltmeister Henry Maske war zu einer Pressekonferenz in der Landeshauptstadt. Es geht um die 100. Deutsche Boxmeisterschaft, die im November in Schwerin stattfindet.

In knapp zwei Monaten kommen die Elite-Boxer Deutschlands nach Schwerin. Sie kämpfen um die Titel in der 100. Ausgabe der Deutschen Meisterschaften. Gut 200 Boxerinnen und Boxer kämpfen dann in der Palmberg-Arena im Turniermodus gegeneinander. Qualifiziert hatten sich die jeweiligen Meister und Vizemeister der Landesverbände. An vier Tagen - vom 29. November bis 2. Dezember - finden die Titelkämpfe statt.

Vorfreude bei Maske

Schirmherr der Jubiläumsausgabe der Deutschen Meisterschaften ist der frühere Olympiasieger und Weltmeister Henry Maske. Um weitere Einzelheiten zu dem Event Ende November in der Schweriner Palmberg-Arena bekannt zu geben, war Maske am Donnerstag zu einer Pressekonferenz in der Landeshauptstadt. Der Boxer aus Frankfurt/Oder kann sich noch gut an enge Kämpfe mit Schwerinern aus seiner aktiven Zeit erinnern. "Aus meiner Zeit in den 80ern war Schwerin immer einer unserer stärksten Rivalen. Und sie waren am Ende im Schnitt - das darf ich so sagen, die Besseren. Maske freut sich neben spannenden Kämpfen auf das Schweriner Boxpublikum. Denn das habe eine hohe Fachkompetenz, sagte er zu NDR 1 Radio MV.

Boxklub Traktor Schwerin als Veranstalter

Laut dem Leiter des Schweriner Bundesstützpunktes Boxen, Paul Döring, hat der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern das Ziel, wie im vergangenen Jahr, der Landesverband mit den meisten Goldmedaillen zu werden. Veranstalter der Meisterschaften ist der Boxclub Traktor Schwerin. Erst im Sommer dieses Jahres haben die Boxer aus Schwerin sich zum vierten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gesichert. Im November kämpfen Elite-Boxer im Frauen- und Herrenbereich an insgesamt vier Tagen um die Titel.

Die Deutschen Meisterschaften im Boxen werden präsentiert von NDR1 Radio MV und dem Nordmagazin.

