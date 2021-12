120.000 Impfungen während Impf-Aktionswoche in MV Stand: 11.12.2021 08:52 Uhr In den vergangenen Tagen wurden in MV in Praxen und Impfstützpunkten etwa 120.000 Corona-Impfungen verabreicht. Ganz reibungslos verlief die Aktion aber nicht.

Laut den Angaben des Hausärzteverbands und des Gesundheitsministeriums wurden in der abgelaufenen Woche 120.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gegen Corona geimpft. So viele Impfungen seien es zuletzt in der Hochzeit der Impfungen im vergangenen Sommer gewesen, hieß es. Neben 100.000 Auffrischungs-Impfungen habe es rund 12.500 Erst- und 7.800 Zweitimpfungen gegeben.

Ministerin nicht ganz zufrieden mit Ergebnis

Laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hätte weit mehr geimpft werden können, wären die Hausärzte vielerorts nicht durch zu geringe Mengen an Biontech-Impfstoff ausgebremst worden. Die vom Bund veranlasste Kontingentierung war bei den Ärzten und auch bei Drese auf Unverständnis gestoßen. Drese veranlasste nach eigenen Angaben, dass die dem Land gelieferten Biontech-Dosen fast komplett an die Hausärzte gingen und die kommunalen Impfstützpunkte kurzfristig auf Moderna umgestellt wurden. Dennoch erhielten nicht alle niedergelassenen Ärzte, die sich an der Impfwoche beteiligten, die bestellten Biontech-Mengen.

MV weiterhin unter dem Bundes-Durchschnitt

Wegen der gestiegenen Impfnachfrage waren auch die kommunalen Impfstützpunkte wieder hochgefahren und zusätzliche Impfstellen eingerichtet worden. Für Unmut sorgten mancherorts lange Warteschlangen bei freien Impfaktionen und das strikte Festhalten an der Sechs-Monatsfrist bei Auffrischungsimpfungen. Laut Robert Koch-Institut besitzen in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 1,14 Millionen Menschen einen vollständigen Impfschutz. Mit einer Quote von 67,7 Prozent liegt der Nordosten allerdings weiterhin unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche liegt laut RKI bei 402,9 - vor einer Woche waren es 442,7 . Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.12.2021 | 09:00 Uhr