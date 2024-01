Stand: 04.12.2018 10:36 Uhr Radio-Reportagen aus Südasien

Unsere Korrespondenten Bernd Musch-Borowska und Silke Diettrich sind für die ARD in ganz Südasien unterwegs. Aus Indien, Bangladesch oder Afghanistan bringen sie nicht nur den Podcast mit, sondern auch längere Reportagen. Hier erfahren wir geschichtliche Hintergründe zur Teilung von Indien und Pakistan, wie die Textilindustrie in Bangaldesch sich reformieren will aber auch viel Unterhaltsames über Kultur, Land und Leute.