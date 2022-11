Jetzt im Livestream: Constructive Journalism Day Sendedatum: 29.11.2022 10:00 Uhr "Was Journalismus in Krisenzeiten leisten kann" - unter dieser Überschrift steht der Constructive Journalism Day 2022 (#CJD22) von NDR Info und der Hamburg Media School.

Gastgeber Adrian Feuerbacher (NDR Info) und Alexandra Borchardt (Hamburg Media School) diskutieren beim #CJD22 mit ihren Gästen über die besonderen Herausforderungen, vor denen Journalistinnen und Journalisten in Zeiten von Klimakrise, Corona-Pandemie und Russland-Ukraine-Krieg stehen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an alle Kolleginnen und Kollegen, die journalistisch arbeiten, als auch an die an lösungsorientiertem Journalismus interessierte Öffentlichkeit.

#CJD22 - auch als Video-Livestream

Das Vormittagsprogramm, in dem es unter anderem um das Phänomen der "News Avoidance" und die Möglichkeiten konstruktiver Kriegs- und Corona-Berichterstattung geht, wird jetzt im Programm von NDR Info Spezial, auf Facebook Live von NDR Info und im Video-Livestream auf NDR.de übertragen. Die Moderation übernimmt Birgit Langhammer von NDR Info. Am Nachmittag beleuchtet Co-Moderator Johannes Meyer mit seinen Gästen die Chancen, aber auch die Grenzen der konstruktiven Berichterstattung im Redaktionsalltag.

Der Constructive Journalism Day wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Präsenz im Rolf-Liebermann-Studio des NDR im Landesfunkhaus in Hamburg stattfinden.

Programm

10 Uhr: Auftakt! "News Avoidance: Warum wir darüber reden müssen!" | Charlotte Horn (NDR Info)

10.05 - 10.15 Uhr: Welcome! Prof. Dr. Alexandra Borchardt (HMS) und Adrian Feuerbacher (NDR) | Moderation: Birgit Langhammer und Johannes Meyer

10.15 - 10.30 Uhr: "Klimajournalismus, der wirkt - was Redaktionen tun können" | Prof. Dr. Alexandra Borchardt

10.30 - 10.45 Uhr: "Konstruktive Kriegsberichterstattung - (wie) geht das?" | Ellen Heinrichs und Pauline Tillmann über zentrale Ergebnisse einer neuen Studie des Bonn Institute

10.45 - 12 Uhr: Diskussionsrunde "Klima, Corona, Krieg - was Journalismus in Krisenzeiten leisten kann." | Prof. Dr. Alexandra Borchardt, Adrian Feuerbacher, Ellen Heinrichs, Birgitta Schülke (Deutsche Welle) und Korinna Hennig (NDR Info Podcast "Coronavirus-Update")

12 Uhr: Mittagspause

13.15 - 14 Uhr: "Konstruktive Kriegsberichterstattung - Impulse für die Praxis" | Ellen Heinrichs und Pauline Tillmann (Bonn Institute)

14.15 - 15.15 Uhr: "Von der Sneakerjagd zum Sneakerexperiment" - Chancen und Grenzen von lösungsorientiertem Journalismus im Redaktionsalltag | Jürgen Webermann (NDR Info), Christian Salewski und Felix Rohrbeck (Flip)

15.15 - 15.45 Uhr: Kaffee-Pause

15.45 - 16.30 Uhr: "Changing Newsroom Culture for better Journalism" | Anne Lagercrantz (SwedishTelevision)

16.30 - 17 Uhr: Resümee | Ende

