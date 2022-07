Stand: 08.07.2022 11:54 Uhr Als der Vesuv ausbrach und Pompeji unterging

Am 24. August im Jahr 79 nach Christus verdunkelt sich der Himmel über der Stadt Pompeji. Der Vesuv erwacht! Zunächst strömt schwarzer Rauch aus dem Vulkan, dann regnet es Asche und Bimsstein. Die Bewohner suchen Schutz in ihren Häuser oder fliehen aus der Stadt. Der Ausbruch des Vesuvs ist der Untergang der Stadt Pompeji. Aber durch die Ausgrabungen 1.700 Jahre später erfahren wir viel über das alltägliche Leben der römischen Antike.

Geh mit unseren Reportern auf Zeitreise!

Ganz schön aufregend oder? Willst Du noch mehr über den Ausbruch des Vesuvs und den Untergang der Stadt Pompeji erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry wieder dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit. Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangenheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf das Audio und hör Dir die Sendung aus dem Radio an (kannst Du auch als Podcast downloaden). Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über dieses Zeitreise-Thema.

Bestehst Du unser Quiz?

Wenn Du Dich jetzt gut auskennst mit der Geschichte der Stadt Pompeji, dann versuch doch mal, ob Du unser Quiz lösen kannst! Klick einfach auf den folgenden Link und starte das Quiz.

Bastel Dir Deinen Zeitstrahl!

Ein Zeitstrahl verschafft Dir im Kinderzimmer den perfekten historischen Überblick. Die Illustratorin Antje von Stemm hat für uns einen langen Zeitstrahl zum Ausdrucken und Zusammenkleben entworfen. Außerdem gibt es zu jedem Ereignis einen "Pin", den Du an die entsprechende Stelle auf dem Zeitstrahl kleben kannst.

