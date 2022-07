Stand: 08.07.2022 12:18 Uhr Als Martin Luther das Christentum neu erfand

Ein Mann wird in einem Wald von mehreren bewaffneten Reitern überfallen, aus seiner Kutsche gezerrt und auf eine nahegelegene Burg verschleppt. Der Mann ist Martin Luther, der berühmte Theologe. Und wir befinden uns im Jahr 1521: Luther kommt gerade vom Reichstag in Worms, wo er sich vor dem Kaiser für seine Thesen verantworten musste, die sich gegen die Kirche richten. Luther ist mit vielen Regeln der Kirche nicht einverstanden und sagt das auch öffentlich. Die Geistlichen sind empört und verlangen, dass Luther seine Kritik zurücknimmt. Doch er bleibt auf dem Reichstag standhaft und wird verurteilt. Der Überfall rettet ihn schließlich - denn die "Räuber" sind in Wahrheit Freunde, die Luther auf der Wartburg verstecken.

AUDIO: Mikado Zeitreise (5): Luther und die Reformation (33 Min) Mikado Zeitreise (5): Luther und die Reformation (33 Min)

Ganz schön aufregend oder? Willst Du noch mehr über Martin Luther und die Reformation erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry wieder dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit. Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangenheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf das Audio und hör Dir die Sendung aus dem Radio an (kannst Du auch als Podcast downloaden). Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über Luther!

