Indien war im 15. Jahrhundert eine Art Shoppingparadies für die Europäer. Dort gab es die besten Gewürze, außerdem Seide und Edelsteine. Das Problem: Indien war weit weg, der Landweg dorthin gefährlich und strapaziös. Der Seeweg war sogar noch gefährlicher, denn man musste um die Südküste Afrikas segeln - und dort herrschten schlimme Stürme. Und hier trat Christoph Kolumbus auf den Plan: Wenn die Erde eine Kugel ist, dachte er sich, dann könnte man doch einfach nach Westen segeln und müsste irgendwann in Indien landen! Eigentlich richtig - allerdings liegt ein riesiger Kontinent zwischen Europa und Indien: Amerika. Das wusste Kolumbus aber nicht.

AUDIO: Mikado Zeitreise (2): Kolumbus (30 Min)

Ganz schön aufregend oder? Willst Du noch mehr über Kolumbus und seine Entdeckungsreise erfahren? Mit dem Timespinner ganz einfach: Denn zum Glück waren unsere Zeitreporter Taylor, Alex und Henry wieder dabei und berichten live von vor Ort - in unserer (fiktiven) Radio-Show "Ssst - Timespin!" auf dem (fiktiven) Radiosender History FM. In jeder Ausgabe schickt Moderatorin Cleo Punkt Patra die Zeitreporter zu einem Top-Ereignis in die Vergangenheit. Während Taylor, Alex und Henry aus dem Timespinner das Geschehen beobachten, lässt sich Cleo die Hintergründe von einem (echten) Geschichtsprofessor erklären. Und wie haben die Leute in der Vergangenheit ihren Alltag gelebt? Das erfährt Cleo aus den Stories in ihrer Histogram App!

Klick auf das Audio und hör Dir die Sendung aus dem Radio an (kannst Du auch als Podcast downloaden). Dann weißt Du wirklich alles Wissenswerte über Kolumbus, seiner Reise und die "Entdeckung" Amerikas.

