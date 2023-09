Stand: 22.09.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Weltkindertag | UN-Vollversammlung | Deutschlandticket von Ulrike Drevenstedt

Weltkindertag – die Rechte von Kindern sollen gefördert werden

In dieser Woche war ein sehr wichtiger Tag - der Weltkindertag. Er findet jedes Jahr am 20. September statt und erinnert daran, dass die Kinderrechte eingehalten werden. In Deutschland gibt es den Weltkindertag seit mehr als 30 Jahren.

Fast alle Länder der Erde haben die Kinderrechtskonvention unterschrieben - das ist der Vertrag, in dem die Rechte der Kinder stehen. Dazu gehört zum Beispiel, dass kein Kind benachteiligt werden darf und, dass Kinder ein Recht haben zu spielen und sich zu erholen und auch, dass sie ein Recht auf Schutz vor Gewalt und Missbrauch haben. Eigentlich gelten die Rechte für alle Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, arm oder reich. Aber in manchen Ländern werden sie trotzdem nicht immer eingehalten. Ein Kinderrecht ist übrigens auch, dass Kinder mitbestimmen und sagen dürfen, was sie denken.



UN-Vollversammlung in New York – die Länder entscheiden gemeinsam wichtige Dinge

In den vergangenen Tagen ist viel über die UNO und die UN-Vollversammlung berichtet worden. Die UNO ist eine Abkürzung für "United Nations Organization" - das ist Englisch und heißt auf Deutsch Vereinte Nationen. Fast alle Länder auf der Welt sind Mitglied in dieser großen Organisation und sie wollen gemeinsam dafür sorgen, dass es auf der Welt friedlicher und gerechter zugeht.

Im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York läuft gerade die Vollversammlung. Jedes Jahr im September treffen sich da eine Woche lang alle 193 Mitglieder und beraten über wichtige Themen. In diesem Jahr ist das zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selensky, hat eine Rede gehalten und auch der Außenminister von Russland, Sergej Lawrow. Eine Lösung für den Krieg hat die UNO noch nicht gefunden. Aber bei einem anderen Thema haben sich die Mitgliedsstaaten geeinigt: Die UN-Staaten wollen die Weltmeere besser schützen. Bis zum Jahr 2030 soll es für einen großen Teil der Hochsee Schutzgebiete geben, in denen das Meer und die Tiere ganz in Ruhe gelassen werden. 15 Jahre hat es gedauert, bis sich alle darauf einigen konnten.

Mehr Fahrgäste mit dem Deutschlandticket

Vielen Menschen fahren jeden Tag mit dem Bus oder der Bahn zum Beispiel in die Schule oder zur Arbeit. Das Statistische Bundesamt hat genau nachgezählt, wie viele Fahrgäste insgesamt von Januar bis Juni in diesem Jahr den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben. Es waren etwa 5,3 Milliarden Fahrgäste in Deutschland.

Das sind mehr als in der gleichen Zeit vor einem Jahr. Ein Grund dafür ist das Deutschlandticket das es seit Mai gibt und das 49 Euro im Monat kostet. Damit kann jeder in ganz Deutschland Bus, Bahn und U-Bahn fahren. Eine Idee dahinter war, dass man nicht mehr so viel mit dem Auto fährt sondern eher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Deutschlandticket kann man jeden Monat verlängern, aber es könnte in Zukunft teurer werden. Darüber beraten Politikerinnen und Politiker im Moment.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Oskar, Jakob, Clara und Clara aus der Klasse 6b des Wilhelm-Gymnasium in Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

