Kindernachrichten: Ostern von Svenja Nanninga

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Warum feiern wir Ostern?

An Karfreitag erinnern Christen an die Kreuzigung von Jesus - in vielen Bundesländern darf deswegen am Karfreitag nicht getanzt werden.

Am Ostersonntag wird Jesus Auferstehung gefeiert. Für gläubige Menschen ist Ostern das wichtigste Fest im Jahr.

Osterfeuer sind ein alter Brauch

Schon die Germanen haben zum Frühlingsanfang Feuer in der Nacht entzündet. Christen haben den Brauch dann als Oster-Symbol übernommen.

Viele Osterfeuer sind heute zum Teil wie kleine Volksfeste. Vor dem Anzünden sollte das Holz allerdings noch einmal umgeschichtet werden, um sicher zu gehen, dass sich keine Tiere zwischen den Holzabschnitten versteckt haben.

Ostereier-Suche

Meistens wird am Ostersonntag traditionell nach bunten Ostereiern gesucht. In der Fastenzeit vor Ostern haben viele Menschen früher mehrere Wochen kein Fleisch gegessen - und auch keine Eier.

Weil man die Eier nicht wegschmeißen wollte, wurden sie dann hart gekocht und gefärbt.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Julius, Levi, Clara, Carlotta und Greta aus der Klasse 6c des Wilhelm Gymnasiums in Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Svenja Nanninga hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



