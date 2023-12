Stand: 29.12.2023 09:16 Uhr Kindernachrichten: Was steht 2024 an? von Emely Riemer

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Sportliche Wettkämpfe

2024 wird sportlich! Das größte Sportereignis wird die Olympiade in Paris sein. Ab dem 24. Juli geht’s in Paris mit Fußball- und Rugby-Turnieren los. Die offizielle Eröffnung ist allerdings erst zwei Tage später, am 26. Juli. Und dafür hat sich Frankreich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Feier findet nicht wie sonst in einem Stadion statt, sondern auf der Seine, einem großen Fluss, der durch Paris fließt. Über 10.000 Athletinnen und Athleten werden auf Booten zu sehen sein. Menschen, die zuschauen möchten, müssen so nicht unbedingt teure Tickets kaufen, sondern können auch kostenlos am Fluss zuschauen. Auch online und im Fernsehen wird die Veranstaltung zu sehen sein. Außerdem gibt es bei den olympischen Spielen eine neue Sportart: Breaking, früher oft Breakdance genannt. Es wird Zweier-Battles geben und die Jury bewertet zum Beispiel nach Kreativität, Technik und Abwechslung.

Aber auch in Deutschland wird es zwei spannende sportliche Wettkämpfe geben. Die Handball-EM startet am 10. Januar. Die deutsche Mannschaft ist sehr durchmischt. Manche sind schon ziemlich erfahren wie Patrick Groetzki, der schon bei über 170 Länderspielen dabei war. Aber auch ein ganz neuer Spieler ist dabei: Martin Hanne. Der 22-Jährige spielt beim TSV Hannover-Burgdorf.

Im Sommer startet dann die Fußball EM. Viele hoffen, dass die deutsche Mannschaft bis dahin noch etwas besser wird, als in den letzten Spielen.

Politische Wahlen

In Deutschland wird es in drei Bundesländern neue Landtage geben. Für die Kinder in Thüringen, Brandenburg und Sachsen kann das einen Unterschied machen. Ein Landtag beschließt nämlich Gesetze für das jeweilige Bundesland und regelt zum Beispiel auch, wie lange man zur Schule gehen muss oder wie viel Geld für was genau ausgegeben wird, wie zum Beispiel für öffentliche Spielplätze.

Auch das Europäische Parlament wird nächstes Jahr neu gewählt. Und auch dieses Parlament entscheidet Dinge, die unseren Alltag betreffen können. Es hat zum Beispiel bei den Fragen mitentschieden, welches Einwegplastik in Zukunft verboten ist, welche Pflanzenschutzmittel auf unsere Felder dürfen oder dass es ab 2024 nur noch einheitliche Ladekabel geben soll. Nämlich die mit USB C-Anschluss. Anfang Juni wählen die Menschen in der EU das neue Parlament.

Und auch in Russland und den USA wird gewählt. Beide Länder stimmen über einen Präsidenten ab. Beide haben großen Einfluss darauf, was auf der Welt passiert.

Mehr Geld für Familien

Familien mit Kindern sollen im nächsten Jahr mehr Geld übrig haben. Das hat die Regierung beschlossen und zwar, indem sie den sogenannten "Kinderfreibetrag" erhöht. Der Kinderfreibetrag sorgt dafür, dass Eltern weniger Steuern zahlen müssen. Wie viel weniger – das hängt davon ab, wie viel die Eltern verdienen. Bisher hat sich das Ganze eher für reichere Familien gelohnt. Weil der Betrag im nächsten Jahr aber verändert wird, lohnt sich das auch für weniger reiche Familien.

Wünsche für das neue Jahr

Mit Blick auf das nächste Jahr wünschen wir uns, wie viele andere, dass wir weniger über Krisen sprechen müssen. Und so geht es auch Benni, Antonia und Felix, die bei unseren Kindernachrichten mitgemacht haben. Sie wünschen sich, dass die Kriege enden und die Umwelt und das Klima weniger belastet werden.

Wie sich diese und andere schwierige Themen entwickeln, kann man jetzt noch nicht genau voraussagen. Und auch, wenn es gerade viele traurige Themen gibt, ist es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Wichtig ist aber auch, sich immer mal wieder abzulenken, zum Beispiel mit dem liebsten Hobby oder Zeit mit Freundinnen und Freunden.

