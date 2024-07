Stand: 19.07.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Wahlkampf in den USA | Olympia von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Wahlkampf in den USA: Joe Biden hört auf

Das war die Nachricht der Woche: US-Präsident Joe Biden hört auf. Viele Leute haben sich gefragt, ob er wohl fit genug ist, um noch einmal vier Jahre lang Präsident zu sein. Er hat natürlich mitbekommen, dass über ihn diskutiert wurde und dann hat er sich entschieden, dass er bei der Wahl im Herbst nicht noch einmal antreten wird.

Im November wählen die Menschen in den USA einen neuen Präsidenten – oder eine neue Präsidentin. Bisher haben nur Männer den Job als Präsident in den USA gemacht. Joe Biden hat jetzt seine Stellvertreterin, Vizepräsidentin Kamala Harris, dafür vorgeschlagen. Auch wir in Deutschland und Europa beobachten ganz genau, was in den USA passiert, denn ein neuer Präsident oder Präsidentin entscheidet zum Beispiel, ob die Ukraine weiter so viel Unterstützung bekommt und sich gegen Russland wehren kann oder ob die Amerikaner noch beim Klimaschutz mitmachen.

Olympia geht los

In Paris haben die olympischen Spiele begonnen – sie sind das Sportereignis des Jahres! Alle vier Jahre finden sie statt und am Freitagabend lief die große Eröffnungsfeier. In 32 verschiedenen Sportarten gehen Sportlerinnen und Sportler in den kommenden gut zweieinhalb Wochen an den Start. Dazu gehören zum Beispiel Reiten, Fußball, Volleyball, Tischtennis, Schwimmen und Rudern, aber auch nicht so bekannte Sportarten wie ganz neu Breaking. Auch aus Norddeutschland sind viele Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen nach Paris gefahren. Sie haben in ihren Sportarten richtig gute Leistung gezeigt und dann die Qualifikation geschafft. Für sie alle ist es etwas ganz Besonderes, daran teilzunehmen – denn ein olympischer Spruch heißt: „Dabei sein ist alles!“

Die Kindernachrichten haben Sommerferien!

Für die Kindernachrichten heißt es jetzt genau wie für euch: Wir sind in den Sommerferien! Aber wir möchten uns schon fest mit euch verabreden: am 7. September geht es weiter mit den Kindernachrichten online oder um 14:40 Uhr und um 17:40 Uhr auf NDR Info.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

