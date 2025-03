Stand: 27.03.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Bundestag | Sommerzeit | Geld gefunden von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Neue Politikerinnen und Politiker im Bundestag

In dieser Woche gab es einen sehr wichtigen Termin in Berlin: Die neu gewählten Politikerinnen und Politiker haben sich zum ersten Mal nach der Bundestagswahl im Februar im Bundestag getroffen. Das ist das deutsche Parlament und dort geht es unter anderem um Regeln für uns Alle.

630 Abgeordnete sitzen jetzt bis zur nächsten Bundestagswahl im Bundestag. Übrigens sind nur 204 Frauen dabei - das heißt, es gibt mehr als doppelt so viele Männer. Von ihnen heißen die meisten Stefan oder Steffen. Und der jüngste Abgeordnete im Parlament ist 23 Jahre alt.

Die Sommerzeit beginnt

Zweimal im Jahr stellen wir in Deutschland die Zeit um: Einmal im Oktober und dann immer am letzten Wochenende im März - so wie jetzt in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Dann beginnt wieder die Sommerzeit. Dabei saust der Zeiger um eine Stunde nach vorn, von 2 auf 3 Uhr.

Das bedeutet für unseren Alltag, dass es am Abend länger hell ist, weil die Sonne später untergeht. Dafür wird es aber morgens erst eine Stunde später hell. Wer sich das mit dem Umstellen nicht merken kann, dem hilft vielleicht dieser Spruch: Weil wir im Frühling die Garten- oder Balkonmöbel wieder nach draußen stellen, drehen wir auch die Uhr vor.

Frau findet 15.000 Euro in der Bahn

Könnt Ihr Euch vorstellen, wie viel 15.000 Euro sind? Und dann auch noch als Bargeld? Die hat eine Frau aus der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein in dieser Woche in ein kleines Disney-Portemonnaie gepackt, weil sie damit ein neues Auto bezahlen wollte.

Aber dann hat sie das Portemonnaie im Zug liegengelassen - und trotzdem wurde am Ende alles gut. Denn eine andere Frau hat alles bei der Polizei abgegeben. Wenn Ihr Geld oder andere Dinge findet, gilt: Alles bis zehn Euro dürft Ihr behalten. Alles andere müsst Ihr bei der Polizei oder beim Fundbüro abgeben. Und dann gibt es sogar Finderlohn.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Vesna, Ajan, Illias und Arian aus der Klasse 6b von der Stadtteilschule Hamburg-Mitte.

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



