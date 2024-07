Stand: 05.07.2024 15:04 Uhr Kindernachrichten: Wahlen | Umfrage | Fußball-EM | Fahrradmesse von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Wahlen in Großbritannien und Frankreich (6 Min) Wahlen in Großbritannien und Frankreich (6 Min)

Zwei Wahlen in Europa - Frankreich und Großbritannien wählen eine Regierung

Gleich in zwei großen Ländern Europas hat es in der vergangenen Woche wichtige Wahlen gegeben: In Großbritannien und in Frankreich. Dort wurden die Parlamente neu gewählt. In Großbritannien wurde am Donnerstag abgestimmt und gewonnen hat die sozialdemokratische Labour-Partei. Dort gibt es also eine neue Regierung.

In Frankreich fällt die Entscheidung erst an diesem Wochenende, wenn dort, wo es vor einer Woche keine klaren Sieger gab, noch einmal abstimmt wird.

Große Umfrage - Wie zufrieden sind die Deutschen

Diese Woche wurde ein Bericht darüber vorgestellt, wie gleich oder wie unterschiedlich die Menschen in Deutschland leben. Die Bundesregierung wollte das ganz genau wissen und hat eine Untersuchung dazu gestartet.

Heraus kam, dass es zwar Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen gibt, aber dass die Unterschiede insgesamt kleiner werden.

Die Bundesregierung will den Bericht dazu nutzen, bestimmte Dinge in den verschiedenen Regionen besser zu fördern.

EM-Viertelfinale - Deutschland verliert gegen Spanien

Der Traum vom EM-Titel ist geplatzt. Deutschland ist am Freitagabend im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden. Die Enttäuschung bei den Spielern ist riesengroß und auch viele Fans sind traurig.

Wir haben Hugo, Maryam, Elise und Friedrich gefragt: Habt ihr schonmal ein wichtiges Spiel verloren? Und wenn ja, was kann man machen, um sich aufzumuntern?

Fahrradmesse - Die neusten Modelle werden auf der Eurobike vorgestellt

In Frankfurt gibt es gerade eine große Fahrradmesse, die heißt Eurobike. Es ist die größte Fahrradmesse der Welt. Insgesamt gibt es dort rund 1.800 Aussteller aus 60 verschiedenen Ländern.

Zu sehen gibt es dort die tollsten und neuesten Fahrräder. Wir haben Hugo, Maryam, Elise und Friedrich gefragt, ob sie gerne Fahrradfahren.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Maryam, Elise, Friedrich und Hugo der 4b von der Grundschule am Margarentenplatz in Rostock.

Vanessa Kiaulehnhat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



