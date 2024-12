Stand: 06.12.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Volkswagen | Pakete | Einsamkeit von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Volkswagen - viele Mitarbeiter machen sich große Sorgen

Die Abkürzung VW kennt nicht nur bei uns fast jeder - in der ganzen Welt sind viele Millionen Autos mit diesen beiden Buchstaben auf den Straßen unterwegs. Denn VW ist Deutschlands größter Autohersteller.

Aber jetzt gibt es in dieser Riesenfirma gerade Riesenprobleme und viele Menschen, die bei VW arbeiten, machen sich große Sorgen.

DHL - bis zu 12 Millionen Paketen täglich

Diese Woche gab es einen Paket-Rekord. Denn viele Menschen bestellen ja viele Dinge online und lassen sich die Pakete dann nach Hause schicken.

Und laut dem Paketdienstleister DHL wurden am Montag so viele Pakete sortiert wie noch nie an einem Tag: Mehr als 12 Millionen. Das sind fast doppelt so viele wie an durchschnittlichen Tagen.

Einsamkeit - Was man tun kann, wenn man sich einsam fühlt

Fühlt ihr euch manchmal einsam? Diese Frage hat der NDR ganz vielen Menschen gestellt - und vor allem jüngere Leute haben gesagt, dass das bei ihnen öfter so ist.

Gründe dafür gibt es verschiedene, zum Beispiel wenn man umzieht und noch nicht so viele Leute kennt. Linn, Lux, Frida und Vasileios haben Tipps für Menschen, die sich einsam fühlen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Linn, Frida, Lux und Vasileios aus der Klasse 6e am Corvey Gymnasium in Hamburg

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



