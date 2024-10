Stand: 18.10.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Umfrage | Hungersnot | Buchmesse von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Umfrage - Ergebnisse einer großen Studie wurde veröffentlicht

Was ist euch wichtig? Was findet ihr gut – und was macht euch Angst? Um solche Fragen ging es in einer großen Untersuchung, bei der auch viele Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben.

Herausgekommen ist zum Beispiel, dass etwa 80 Prozent der Befragten Angst vor einem Krieg haben, bei zehn Leuten wären das also acht. Aber trotz Ängsten blicken die meisten jungen Leute mit einem guten Gefühl in die Zukunft.



Hungersnot - Dürre im Süden Afrikas sorgt für viele Probleme

Im Süden Afrikas gibt es in mehreren Ländern eine schlimme Hungerkrise. Insgesamt sind fast 30 Millionen Menschen in der Region betroffen, auch viele Kinder.

Der Grund für die Hungerkrise ist eine große Dürre. Seit Monaten ist der Boden viel zu trocken und es konnte nur sehr wenig geerntet werden. Am schlimmsten ist die Situation in den Ländern Simbabwe, Namibia, Lesotho, Malawi und Sambia.

Buchmesse - Neuer Lesestoff für Groß und Klein

Niemand weiß genau, wie viele Bücher es auf der Welt gibt, es sollen weit über 100 Millionen sein. Und jeden Tag kommen neue dazu. Für viele ist es etwas sehr Schönes, mit einem Buch in spannende Abenteuer oder lustige Geschichten abzutauchen.

Ganz viel neuen Lesestoff gab es in dieser Woche zu sehen – auf der größten Buchmesse der Welt bei uns in Deutschland. Wir haben Vincent, Bao und Leonard gefragt: Was lest ihr am liebsten?

