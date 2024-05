Stand: 05.05.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Fake News | 1. Mai | Wonnemonat von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Fake News bei TikTok, Insta, Facebook & Co

Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sind bei Social Media unterwegs. Da findet man viel Interessantes und Lustiges – aber leider auch viele falsche Nachrichten. Mit Fake News sollen Menschen bewusst getäuscht werden. Dafür werden Geschichten erfunden.

Und solche Lügengeschichten können auch bei Wahlen ein Problem sein. Kurz vor der Europawahl im Juni fürchten viele Fachleute, dass Falschinformationen verbreitet werden. Die EU-Kommission hat jetzt ein Verfahren gegen Meta eingeleitet, das Unternehmen zu dem auch Facebook und Instagram gehören. Sie wirft Meta vor, zu wenig gegen Fake News zu tun. Grundsätzlich sollte man nicht sofort glauben, was einem im Netz erzählt, sondern die Geschichte gegenchecken.

Und auch Bilder, Video, sogar die Stimme einer prominenten Person kann falsch sein. An diesem Wochenende treffen sich in Rostock Jugendliche aus ganz Deutschland auf der Bundeskonferenz Medien, um sich auszutauschen über den Umgang unter anderem mit Social Media.

1.Mai – der "Tag der Arbeit"

Seit mehr als 100 Jahren ist der 1. Mai auch in Deutschland der Tag für die Arbeiterbewegung, mit Streiks, Demos, Maispaziergängen.

Schon damals sind die Arbeiter für ihre Rechte auf die Straße gegangen. Auch in diesem Jahr waren an diesem Feiertag wieder tausende Menschen in ganz Deutschland, auch bei uns im Norden, auf Demonstrationen und Kundgebungen.

Wonnemonat Mai – was ist dein Lieblingsmonat?

Im Mai gibt es gleich drei Feiertage. Der Mai wird ja auch gerne Wonnemonat genannt – allerdings hat das nichts mit den Feiertagen oder schönem Wetter zu tun. Aus dem Althochdeutschen übersetzt ist aus "Weidemonat" irgendwann "Wonnemonat" geworden. Weidemonat hieß der Mai, weil dann die Tiere nach dem Winter wieder auf die Weiden gelassen wurden. Also für Tiere bestimmt ein Lieblingsmonat, für viele Menschen auch.



