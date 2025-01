Stand: 24.01.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Trump | | Millionäre | Handball von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Donald Trump ist wieder Präsident der USA (6 Min) Donald Trump ist wieder Präsident der USA (6 Min)

Donald Trump sorgt für Schlagzeilen

Donald Trump ist wieder Präsident der USA. Und gleich in seiner ersten Woche, in diesem mächtigen Amt, hat er auch bei uns in Deutschland für jede Menge Schlagzeilen gesorgt.

Er will nämlich Vieles anders machen als sein Vorgänger Joe Biden. Zum Beispiel will er weniger Geld für den Klimaschutz ausgeben.

Einfluss von Millionären

Eine Million Euro - viele Menschen träumen davon, einmal so viel Geld zu haben. Es gibt aber auch Leute, die gleich mehrere tausend Millionen besitzen - die Milliardäre.

Insgesamt gibt es fast 2.800 Milliardäre auf der Welt. Und nach einem neuen Bericht werden die Superreichen immer schneller immer reicher.

Handball WM in Dänemark

Deutschlands Handballer können weiter vom Weltmeister-Titel träumen. Denn das Team ist beim WM-Turnier in Dänemark eine Runde weiter.

Die Mannschaft hat am Donnerstagabend mit 34 zu 27 gegen Italien gewonnen und steht jetzt im Viertelfinale. Wir haben gefragt: Wie stehen die Chancen auf den WM-Titel?

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Eddie, Moritz, Kimberly, Nils, Tayler und Arik aus der Integrierten Gesamtschule Grünthal in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



