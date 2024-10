Stand: 04.10.2024 09:22 Uhr Kindernachrichten: Tag der Deutschen Einheit | Artensterben | Abschied im Fußball von Emely Riemer

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Tag der Deutschen Einheit (7 Min) Tag der Deutschen Einheit (7 Min)

Tag der Deutschen Einheit

Der 3. Oktober ist ein wichtiger Feiertag in Deutschland. Denn bis 1989 war Deutschland lange Zeit durch eine Grenze mit Mauern und Stacheldraht in zwei Staaten getrennt: die BRD und die DDR. Am 3. Oktober 1990 waren die beiden Länder dann offiziell wieder ein Land.

Viele haben sich sehr darüber gefreut. Aber: die Wiedervereinigung war nicht einfach – die Länder waren über 40 Jahre lang getrennt. Und man konnte sich auch nicht einfach besuchen, denn die DDR hat ihre Grenze streng bewacht. Selbst Mitglieder einer Familie konnten sich deshalb nicht sehen.

Bis heute wird viel darüber gesprochen, was bei der Wiedervereinigung gut geklappt hat und was nicht. Das war auch Thema beim großen Fest in Schwerin. Über drei Tage gab es dort ein Bürgerfest mit Konzerten, einer Lichtshow und vielen Reden von Politikerinnen und Politikern. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Rede gesagt, dass die Wiedervereinigung noch nicht perfekt ist, es immer noch eine Menge Unterschiede gibt.

Im Durchschnitt haben die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Brandenburg weniger Geld. Und auch die Chefs von großen Unternehmen kommen meistens aus Westdeutschland. Das bedeutet: Menschen aus Ostdeutschland können dort oft weniger mitbestimmen. Das zu verändern, ist eine große Herausforderung, die die Politikerinnen und Politiker angehen wollen. Sie sagen aber auch: Die Bevölkerung muss dafür stärker zusammenhalten.

Weniger Tier- und Planzenarten

Rund ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Das steht in einer neuen Untersuchung. Besonders Insektenarten sind dabei betroffen. Und auch der Boden im Grünland, in Mooren, Moorwäldern, Sümpfen, Quellen und auf Äckern ist in einem schlechten Zustand.

Und das hat auch Folgen für uns. Denn einfach gesagt: nur wenn es der Natur gut geht, bekommen wir von ihr saubere Luft, sauberes Wasser und gesunde Lebensmittel. Zu dem Ergebnis kommen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem neuen Bericht "Faktencheck Artenvielfalt".

Darin beschreiben sie auch die Gründe für den Artenrückgang. Zum Beispiel, dass immer mehr Naturflächen mit Straßen oder Gebäuden zugebaut werden. Und auch "Pestizide" sind ein Problem, weil sie bestimmte Pflanzen und Insekten töten. Landwirte setzen sie oft auf ihren Feldern ein, weil so mehr von der Ernte übrig bleibt. Ein schwieriges Thema. Denn wenn ohne Pestizide, also bio angebaut wird, ist die Ernte meist kleiner und die Biolebensmittel sind dadurch etwas teurer.

Trotzdem ist eine vielfältige Natur für alle Menschen, Tiere und Pflanzen lebensnotwendig. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen jetzt, dass die Politik sich diesen schwierigen Problemen stellt und auch die Menschen mehr für die Umwelt tun.

Poppi verabschiedet sich aus Nationalmannschaft

Alexandra Popp/sport/fussball/dfb1098_v-contentxl.jpg– auch genannt "Poppi" beendet ihre Karriere in der Nationalmannschaft der Frauen. Da war sie super erfolgreich, sie hat mit der Mannschaft auch die Goldmedallie bei den Olympischen Spielen gewonnen und selbst insgesamt 67 Tore für Deutschland geschossen. Ob sie weiter in ihrem Bundesliga-Verein in Wolfsburg Fußball spielt, will sie im Winter entscheiden. Auch über ihren Abschied aus dem Nationalteam hat sie lange nachgedacht und am Ende, wie sie sagt, auf ihr Bauchgefühl gehört.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Daylina, Marla, Felix und Thade der Jugendfeuerwehr Aurich.

Svenja Nanninga hat die Kinder interviewt, Emely Riemer hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 05.10.2024 | 14:40 Uhr