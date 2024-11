Stand: 01.11.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Reformationstag | Allerheiligen | Halloween von Emely Riemer

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Am 31. Oktober wurde in Norddeutschland der Reformationstag gefeiert

Am Reformationstag gedenkt man an Martin Luther, der 95. Thesen an die Kirche in Wittenberg geschlagen hat. Das war vor mehr als 500 Jahren.

Für viele Menschen war das eine wichtige Aktion, die dazu geführt hat, dass die Kirche sich geteilt hat. In die katholische und die evangelische Kirche. Bis zu dieser Teilung hat es aber eine Zeit gedauert.



Allerheiligen ist in katholischen Ländern ein Feiertag

Bereits seit über 1000 Jahren gibt es diesen wichtigen Feiertag in der Kirche. Hier wird an die gedacht, die offiziell vom Papst heilig gesprochen wurden, wie zum Beispiel der Nikolaus oder Sankt Martin, aber auch an viele andere Verstorbene.

Die Katholiken glauben wie alle Christinnen und Christen daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und sie hoffen, dass ihre verstorbenen Angehörigen nun ein gutes Leben bei Gott führen. In Süddeutschland ist Allerheiligen ein freier Feiertag. Denn hier leben in Deutschland besonders viele Katholiken.

Halloween - ein großer Spaß für viele Kinder

Tatsächlich könnte Halloween ursprünglich mit dem Feiertag Allerheiligen zu tun haben. Das Wort kommt von dem englischen Satz "All Hallows Eve" - also "aller Heiligen Abend". Wie genau das heutige Halloween entstanden ist, dazu gibt es unterschiedliche Ideen. Zum Beispiel von einem keltischen Volksfest in Irland.

Irische Einwanderer haben das Fest dann nach Nordamerika gebracht. Ungefähr seit den Neunzigern wird auch in Deutschland immer größer Halloween gefeiert. Mit gruseligen Kostümen und Süßigkeiten sammeln an den Türen.

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Aurelia, Bennet und Henrik ausTeterow und Neu Krassow (Lalendorf) aus dem Landkreis Rostock.

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Emely Riemer hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



