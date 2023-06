Stand: 02.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Plastikmüll | Deutschland-Ticket | Autolärm | Fährtenhund von Anina Pommerenke

In dieser Woche haben wir mit Charlotte, Alfred, Ole und Max aus der Klassestufe 5 des Schulzentrums am Sund in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:



Viele Staaten beraten darüber, was gegen die gewaltigen Müllmengen getan werden kann.

Beim zweiten Thema geht es um das Deutschland-Ticket: Viele wollen für 49 Euro im Monat im ganzen Land Bahn fahren.

Außerdem berichten wir darüber, dass in Berlin jetzt besonders laute Autos geblitzt werden.

Und wir haben mit den Schülerinnen und Schülern über einen Weltmeister aus Stralsund gesprochen: Der Fährtenhund "Barack" erschnüffelt sich in Finnland diesen besonderen Titel.

Bei der Meinungsfrage springen wir zurück zum ersten Thema "Plastikmüll" - dazu wollten wir von den Kindern wissen:

"Was tut ihr und was passiert in eurer Schule, um mit weniger Plastik auszukommen?"

