Stand: 30.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Pipeline | Extremwetter | NASA-Mission | Essensverschwendung von Anina Pommerenke

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Löcher in Gas-Leitungen aus Russland sorgen für große Aufregung.

Außerdem berichten wir, dass Fachleute sagen, dass es immer mehr heiße Tage geben wird

Beim dritten Thema geht es um ein gelungenes Experiment. Danach hoffen Experten, die Erde besser vor Gefahren aus dem All schützen zu können

Und wir sprechen über Verschwendung von Lebensmitteln. Von den Kindern wollten wir dazu wissen: "Seid ihr schon perfekt im Nicht-Verschwenden von Lebensmitteln?"

In dieser Woche haben Johann, Mika, Celina und Filippa aus der 5a vom Gymnasium Rotherbaum in Hamburg mitgemacht. Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt und hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

