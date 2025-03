Stand: 14.03.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Online-Sucht | Northvolt | RoboCup von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Jeder Vierte ist Online-süchtig

Nachrichten von Freunden, lustige Videos, Online-Spiele - auch Kinder und Jugendliche verbringen eine Menge Zeit mit Handy, Tablet oder PC. Eine Krankenkasse hat das untersucht und herausgefunden: Im Durchschnitt sind es jeden Tag zweieinhalb Stunden - und einige sind noch viel länger in der digitalen Medienwelt unterwegs.

In der Studie steht, dass jeder Vierte der Zehn- bis 17-Jährigen in Deutschland süchtig nach Handy und Co ist. Wichtig zum Merken: Instagram und Co. sind erst ab 13 Jahren erlaubt!

Northvolt meldet in Schweden Insolvenz an

In der Nähe der Stadt Heide in Schleswig-Holstein gibt es eine riesige Baustelle. Auf einer Fläche so groß wie rund 150 Fußballfelder soll eine Batterie-Fabrik für Elektro-Autos entstehen. E-Autos brauchen Batterien zum Fahren und kein Benzin und stoßen deshalb auch keine Abgase aus.

Das Unternehmen Northvolt aus Schweden will diese Batterien für E-Autos in den nächsten Jahren bei Heide herstellen, aber jetzt hat es Insolvenz in Schweden angemeldet. Das heißt: Northvolt ist pleite und kann keine Rechnungen mehr bezahlen. Trotzdem sollen die Bauarbeiten in Schleswig-Holstein erstmal weitergehen.

RoboCup-Weltmeisterschaft in Nürnberg

Schuss - und Toooor! In Nürnberg läuft diese Woche die Fußball-Weltmeisterschaft der Roboter. Aus etwa 50 Ländern sind Fachleute und Studierende mit ihren Robotern gekommen, die auf Fußballplätzen gegeneinander spielen.

Den Fachleuten beim RoboCup geht es natürlich auch ums Gewinnen, aber vor allem tauschen sie sich über die neuste Forschung rund um Robotik und Künstliche Intelligenz aus. Es gibt in Nürnberg auch einen Junior-Wettbewerb, an dem Schülerinnen und Schüler mit ihren Robotern teilnehmen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Martha, Sophie, Oskar und Liam aus den 6. Klassen der Jenaplanschule Rostock - Mecklenburg-Vorpommern.

Vanessa Kiaulehn hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: Der NDR | Kindernachrichten | 15.03.2025 | 14:40 Uhr