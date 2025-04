Stand: 25.04.2025 16:00 Uhr Svenja Nanninga

Svenja ist im Team der Kindernachrichten dabei und ist als Reporterin für Mikado am Sonntag unterwegs. Als Kind wollte sie mal Astronautin werden und ihr Traumzimmer hätte einen Blick aufs Meer. Sie findet, dass Alpakas gute Laune machen und ekelt sich vor Schnecken und Spinnen.

Svenja sagt über sich:

Das wollte ich werden, als ich 4 war: Sängerin.

Das wollte ich werden, als ich 10 war: Astronautin, aber nur ganz kurz. Denn ich bin ich nicht ganz schwindelfrei.

Jetzt bin ich: Journalistin

Das Beste an meinem Job: Dass wir immer ganz unterschiedliche Menschen treffen. Außerdem ist jeder Tag ein bisschen anders.

Lieblingsessen: Pizza und alle Gerichte mit Kartoffeln

Essen, das ich gar nicht mag: Rosenkohl

Lieblingstier: Meine Katze Mira und Alpakas. Ich bekomme immer richtig gute Laune, wenn ich Alpakas sehe und würde gerne einmal eine Wanderung mit ihnen machen.

Ich ekele mich vor: Schnecken und Spinnen

Ich habe richtig Angst vor: Früher hatte ich einmal richtig Angst vor Dunkelheit. Das ist schon viel besser geworden. Aber manchmal grusele ich mich noch immer, wenn es dunkel ist und ich alleine bin.

Lieblingsbuch: Zu viele ... Aber ich lese vor allem gerne Romane und mag Bücher, bei denen ich in ganz andere Welten abtauchen kann.

Hobbys: Lesen, Fotografieren.

Das würde ich unbedingt gern mal machen: Polarlichter sehen und dafür zum Beispiel nach Finnland oder Island reisen.

Niemals würde ich: Einen Fallschirmsprung machen. Das ist bestimmt ein einmaliges Erlebnis, aber ich kann mich leider nicht überwinden.

Mein liebstes Schulfach war: Französisch.

In der Schule mochte ich gar nicht: Mathe.

Im Urlaub fahre ich am liebsten nach: In die Berge. Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen und da gibt es höchstens mal kleine Hügel und natürlich Deiche. Deshalb fand ich so richtig hohe Berge schon immer beeindruckend.

Ein perfekter Tag sieht für mich so aus: Erst einmal ganz lange Ausschlafen. Und dann in Ruhe frühstücken, mit meiner Familie oder mit Freunden. Danach vielleicht ein schöner Spaziergang an der Küste, bei dem ich meine Kamera mitnehme. Oder aber auch ein bisschen Action, zum Beispiel eine Runde Kart fahren.

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden in ... : Einer Bibliothek. Dann würde ich ganz in Ruhe durch die Bücher stöbern.

Mein Traumzimmer hätte: Meerblick, einen großen Balkon und ein großes Bücherregal.

Richtig wütend werde ich, wenn: ... jemand Streit anfängt oder gemein zu anderen ist.

Mein Lieblingskostüm aller Zeiten: Hexe

Richtig Ärger gab es zu Hause, wenn: ... mein jüngerer Bruder und ich uns mal zu sehr geärgert haben. Mittlerweile sind wir beide erwachsen und verstehen uns sehr gut.

Richtig gut kann ich: Auch in stressigen Situation Ruhe bewahren. Zumindest meistens.

Was ich gar nicht kann: Malen und Zeichnen