Kindernachrichten: Nato | Schleswig-Holstein | Flughafen

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über diese Themen gesprochen:

Wichtige Politiker versprechen, dass sie der Ukraine weiter helfen werden.

Wir klären darüber auf, dass sich in Schleswig-Holstein die CDU und die Grünen an die Regierungsarbeit machen.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern darüber, dass Urlauber befürchten, dass am Flughafen ein großes Durcheinander herrscht. Dazu wollten von den Kindern wissen: Welche Tricks habt ihr, Wartezeiten oder lange Fahrtzeiten - im Auto und in der Bahn - gut zu ertragen?

In dieser Woche haben Sedra, Henning, Saeed und Jasper aus den Klassen 6d und 6c von der IGS Kreideberg in Lüneburg mitgemacht. Jörgpeter von Clarenau hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

