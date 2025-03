Stand: 21.03.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Milliarden | Astronauten | Frühling von Anina Pommerenke

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: 500 Milliarden Euro Schulden (7 Min) 500 Milliarden Euro Schulden (7 Min)

Deutschland will viele Milliarden in die Zukunft investieren

Die Politiker in Berlin haben diese Woche über eine sehr große Geldsumme abgestimmt: 500 Milliarden Euro. Damit wollen sie in Zukunft verschiedene Pläne umsetzen. Zum Beispiel sollen in den kommenden Jahren mehr Straßen und Eisenbahnstrecken repariert und Schulen renoviert werden. Auch für den Klimaschutz gibt es viel Geld.



Astronauten kehren zur Erde zurück

Das kam unverhofft für die beiden US-amerikanischen Astronauten Sunita Williams und Barry Wilmore. Die beiden sollten eigentlich nur einen Testflug zur Weltraumstation ISS machen und nach einer guten Woche wieder zurückfliegen.

Doch dann gab es ein Problem mit ihrer Kapsel. So wurden aus acht Tagen im All neun Monate. Diese Woche konnten die beiden Astronauten dann aber in einer Weltraumkapsel endlich zurück auf die Erde kommen.

Der Frühling ist da

Ein paar schöne Tage gab es in diesem Jahr bereits - am letzten Donnerstag, das war der 20. März, hat der Frühling nun offiziell begonnen.

Viele Menschen freuen sich darauf, dass es wärmer wird und es länger hell bleibt.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Milan, Bruno, Hanna, Valentine, Telmo, Luis und Lilith aus der Freien Schule Rügen in Dreschvitz - Landkreis Vorpommern-Rügen.

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Anina Pommerenke hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



